Троих увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде
Трёх человек увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде. Всего эвакуировали около 70 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.
Квартира на первом этаже в доме по улице Героев Космоса загорелась 29 января около полудня. При помощи масок для спасаемых пожарные помогли выйти на свежий воздух мужчине 35 лет и двум женщинам, 45 и 80 лет. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализирован
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