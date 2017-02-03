Троих увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде

13:12 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Трёх человек увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде. Всего эвакуировали около 70 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области. 

Квартира на первом этаже в доме по улице Героев Космоса загорелась 29 января около полудня. При помощи масок для спасаемых пожарные помогли выйти на свежий воздух мужчине 35 лет и двум женщинам, 45 и 80 лет. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы. Еще 12 жильцов верхних этажей были также спасены при помощи масок, а 5 человек - при помощи автолестницы. Еще 50 жильцов эвакуировали по лестничным маршам. Пожар случился, предварительно, из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Теги: Происшествия

Материалы по теме:

30.01.2017

Тракторист получил ожог лица, выполняя служебные обязанности

Травмированного работника доставили в больницу.

27.01.2017

Два пешехода попали под троллейбус в Нижнем Новгороде

Предварительно, они переходили дорогу на «красный» свет.

27.01.2017

Более 130 преступлений помогли раскрыть дружинники в Нижнем Новгороде в 2016 году

А ещё — пресечь более 5000 административных правонарушений.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.