Троих увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде

Трёх человек увезли на «скорой» из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде. Всего эвакуировали около 70 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Квартира на первом этаже в доме по улице Героев Космоса загорелась 29 января около полудня. При помощи масок для спасаемых пожарные помогли выйти на свежий воздух мужчине 35 лет и двум женщинам, 45 и 80 лет. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализирован ы. Еще 12 жильцов верхних этажей были также спасены при помощи масок, а 5 человек - при помощи автолестницы. Еще 50 жильцов эвакуировали по лестничным маршам. Пожар случился, предварительно, из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудова ния.