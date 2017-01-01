Трое юных чкаловцев стали лауреатами международного конкурса-фестиваля «Новые вершины»

конкурса-фестиваля

Алиса Ткачук стала лауреатом I степени в номинации «Соло. Инструментальная музыка (фортепиано)» в возрастной категории 5–8 лет, преподаватель Татьяна Котова. Александр Шишлов стал дипломантом I степени в номинации «Соло. Инструментальная музыка (фортепиано)» в возрастной категории 11–12 лет, преподаватель Марина Головяшина, а Артем Кондратьев стал лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» в возрастной категории 13–14 лет, преподаватель Елена Лукоянова.

Как отметили в администрации Чкаловска, нижегородский конкурс-фестиваль стал первым туром творческого состязания в рамках проекта «Лучший из лучших». Такие конкурсы прошли по всем крупным городам России, и все участники, ставшие обладателями гран-при и лауреатами I, II и III степеней, получили право на участие в финале проекта, который состоится в Иркутске и Туапсе.