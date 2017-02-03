Три ресурсных центра планируется открыть в регионе в 2017 году

Три ресурсных центра планируется открыть в 2018 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, на открытии 25 ресурсного центра по компетенции «Парикмахерское искусство».

Кроме того, до конца 2017-го в регионе откроется еще 2 подобных учреждения - в Дзержинске начнут готовить специалистов по направлению «Химические технологии», а в Павлове будут обучать ювелирному искусству. Таким образом, всего в регионе будут работать 30 ресурсных центров.

- Сейчас существует потребность выпускать каждый год 10 000-12 000 рабочих, и благодаря открытию таких образовательных учреждений как ресурсные центры, мы сможем обеспечить предприятия рабочими кадрами, - подчеркнул глава региона.