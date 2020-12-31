Три рейса в Москву отменены в нижегородском аэропорту «Стригино»

19:17 — 09.01.2017

 Юлия Полякова


Три рейса в Москву отменены в нижегородском аэропорту «Стригино». Причиной стали морозы. 

Онлайн табло аэропорта «Стригино» сообщает об отмене утренних рейсов с прибытием в «Шереметьево» у трёх авиакомпаний. Ещё две отмены, также с прибытием в Москве, значатся за прошедшие сутки. В свою очередь, на сайте аэропорта «Шереметьево» сообщается об отмене двух рейсов из Москвы в Нижний Новгород — в 6.10 и 9.25. По четырём рейсам в Нижний Новгород информация о задержке.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что при задержке рейса из-за неблагоприятных погодных условий, по техническим и другим причинам, изменении маршрута перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах предоставление ряда услуг, причём без взимания дополнительной платы

В списке комната матери и ребёнка для пассажиров с детьми до семи лет, организация хранения багажа, при ожидании больше двух часов — два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, обеспечение пассажиров прохладительными напитками. 

При ожидании отправления рейса более четырёх часов пассажиры имеют право получить горячее питание (и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время).

При ожидании больше восьми часов днём и больше шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице.

Теги: Общество

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