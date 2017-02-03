Три ребёнка пострадали в ДТП в Нижегородской области

15:27 — 01.02.2017

 Юлия Полякова


Три ребёнка пострадали в ДТП в Нижегородской области. Один из водителей, сбив третьеклассника, скрылся. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области. 

ДТП произошло 31 января около 8 часов утра по улице Талалушкина в Кстове. Мальчик был без сопровождения взрослых, но видимо, после случившегося сразу связался с отцом. Тот отвёз его в больницу. После оказания медпомощи ребёнка отпустили. Сбившего его водителя ищут.

Несколькими часами позже в Сарове под колёсами «шестёрки» оказалась ученица 4 класса. По данным областного УГИБДД, девочка переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Школьницу госпитализировали.

А вечером того же дня в селе Красном Арзамасского района водитель «Ниссана» сбил семиклассницу. Девочка переходила дорогу вне видимости пешеходного перехода. Врачи оказали ей помощь и отпустили.

Теги: Аварии

Материалы по теме:

31.01.2017

«Лада» врезалась в сломавшийся «КамАЗ» на Бору

Пострадали два пассажира легковушки.

30.01.2017

14-летний школьник погиб в ДТП в Лысковском районе

Машина ГАЗ-67 упала в реку Маза.

27.01.2017

Двое детей попали под колёса иномарок в Нижнем Новгороде

Школьники переходили дорогу по «зебре».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.