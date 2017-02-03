Три проекта из Приволжья вошли в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник»

2 февраля в Москве подвели итоги первого этапа конкурса на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». По итогам голосования авторитетного жюри в шорт-лист Премии вошли три проекта из Приволжского федерального округа, а именно:

— Социальная сеть доноров крови — DonorSearch.org, г. Казань. Автор: Руслан Шекуров, Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч». Номинация: «Лучший проект в области digital коммуникаций»

— XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом, г. Ульяновск. Автор: Анастасия Головастикова, АНО «Дирекция сортивно-массовы х мероприятий Ульяновской области». Номинация: «Лучший проект в области продвижения территорий»

— Фестиваль «Всемирный день пельменя», г. Ижевск. Авторы: Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО «Творческая группа «Восемь человек». Номинация: «Лучший проект в области продвижения территорий»

Ранее все три проекта одержали победы в различных номинациях конкурса «Серебряный Лучник» — Приволжье. Публичная защита и торжественная церемония награждения победителей состоялись 27 января 2017 г. в Арсенале.

Теперь авторам из Приволжья предстоит побороться за победу с коллегами из разных уголков страны: всего в шорт-лист национальной премии вошли 54 проекта со всей России — по 6 проектов в каждой из 9 номинаций.