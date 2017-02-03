Три перехода на станции Толоконцево оборудовали световой и звуковой сигнализацией

10:15 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


Три пешеходных перехода на станции Толоконцево оборудовали световой и звуковой сигнализацией. Добавилось и ограждение «змейка», чтобы пешеходы не выбегали на пути. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Станция - на окраине Бора, рельсы на пути к конечной остановке автобуса, пешеходов много, а моста или тоннеля нет. Один из переходов обеспечил безопасный доступ на платформу Семёновского направления, другой соединил со зданием, где находятся касса и зал ожидания, начало обеих платформ, третий – на пути к остановке автобуса. На переходах уложили нескользкое покрытие. До появления поезда зелёный сигнал светофора меняется на красный, срабатывает зуммер. Ограждение-«змейка» не даёт сразу выйти на пути, человек успевает сконцентрироваться.

Теги: Транспорт

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