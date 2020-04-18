Три месяца ждал ответа на своё заявление о замене счётчика житель Городца. Молчание обошлось начальнику отдела Госжилинспекции в 5000 рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Заявление местного жителя о замене прибора учёта электроэнергии было зарегистрировано ещё 23 ноября прошлого года. По закону, ответ должны были дать в течение 30 дней. Безуспешно прождав не один месяц, мужчина обратился в Городецкую городскую прокуратуру. При проверке выявили ещё один случай: поступило обращение о разделении платы за газ. Ответ по существу должны были дать не позднее 6 декабря прошлого года, но так и не дали. Прокуратура возбудила два административных дела. Начальника Городецкого отдела ГЖИ привлекли к административной ответственности.