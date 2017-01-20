Три концерта-беседы Михаила Казиника состоятся в Нижнем Новгороде

концерта-беседы

16 февраля в 18.30 пройдет концерт «Лики любви». На сцене Кремлевского зала Михаил будет размышлять о любви в искусстве. На примере сонат Моцарта и Бетховена, и произведений Гайдна и Шостаковича он покажет, как по-разному может проявляться любовь в произведениях классиков. Это может быть любовь-дружба, любовь-страсть и даже любовь к гармонии. Музыка прозвучит в исполнении квартета «CANTANDO»: Анастасия Богданова (скрипка), Анна Байрашева (скрипка), Карина Кузьмина (альт), Юлия Мигунова (виолончель). Вместе с ними на сцену выйдет лауреат международных конкурсов Наталья Гринес (фортепиано).

17 февраля в 18.30 состоится второй концерт-беседа: «О женщины, женщины». Вместе с Михаилом Казиником на сцене только женщины: Заслуженная артистка России Аида Ипполитова (сопрано), Галина Жебрун (меццо-сопрано), лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна Андреева (сопрано) и Наталия Грушко (меццо-сопрано), и победительница III Стокгольмского международного музыкального конкурса, ученица 8 класса детской школы искусств № 18 Алина Фролова (скрипка). В ходе выступления прозвучат романсы, арии и вальсы — и все они, конечно, будут о прекрасных, активных, сильных и вдохновляющих женщинах.

18 февраля в 18.30 Нижегородская филармония приглашает зрителей на концерт-беседу «Эта несерьёзная серьёзная музыка». На нём прозвучит симфония Гайдна под названием «Курица». Вот такая несерьезная серьезная классика. Цель этого концерта — показать, что даже, казалось бы, серьезная классическая музыка может быть смешной и остроумной, приносить радость, счастье и веселье. Дирижер — лауреат Всероссийского конкурса Владимир Онуфриев.