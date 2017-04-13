Трёх человек оштрафовали в Нижегородской области за пал сухой травы. С 15 марта в регионе произошло 24 загорания сухой растительности.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, трава горела на общей площади 5195 квадратных метра. 16 апреля было зарегистрировано загорание сухой травы в Лысковском районе на площади 200 квадратных метров. Причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности штраф на граждан — 1000-1500 рублей, на должностных лиц — 6-15 тысяч, на юридических — 150-200 тысяч рублей.