Тракторист повредил 10 деревьев в заповеднике «Керженский» и избил его сотрудника

10:13 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


Тракторист повредил 10 деревьев в заповеднике «Керженский» и избил его сотрудника. Он устроил дебош, пытаясь достать из реки рельс. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Управляя трактором, мужчина так усердно маневрировал, что повредил 10 деревьев породы ольха чёрная, как говорят специалисты, до степени прекращения роста. Ущерб заповеднику — 22,6 тысячи рублей. Патрульные в форменной одежде попытались остановить это безобразие. В ответ тракторист ударил одного из них кулаком по голове, замахнулся на работника заповедника металлической прицепной конструкцией, после чего уехал.

Теперь тракториста будут судить. Уголовное дело о повреждении деревьев и насилии в отношении представителя власти поступило в Борский городской суд.

Теги: Общество

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