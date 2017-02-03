Тракторист повредил 10 деревьев в заповеднике «Керженский» и избил его сотрудника. Он устроил дебош, пытаясь достать из реки рельс. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Управляя трактором, мужчина так усердно маневрировал, что повредил 10 деревьев породы ольха чёрная, как говорят специалисты, до степени прекращения роста. Ущерб заповеднику — 22,6 тысячи рублей. Патрульные в форменной одежде попытались остановить это безобразие. В ответ тракторист ударил одного из них кулаком по голове, замахнулся на работника заповедника металлической прицепной конструкцией, после чего уехал.

Теперь тракториста будут судить. Уголовное дело о повреждении деревьев и насилии в отношении представителя власти поступило в Борский городской суд.