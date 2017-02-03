Тракторист получил ожог лица, выполняя служебные обязанности

15:49 — 30.01.2017

 Полина Кульбякина


58-летний тракторист ООО «Фарбе-НН» получил сильный ожог в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Мужчина выехал с базы, расположенной на улице Чачиной. По дороге в районе улицы Белинского тракторист остановился проверить уровень охлаждающей жидкости. При открытии крышки радиатора произошел выброс горячего антифриза в лицо. В результате происшествия пострадавший получил сильный ожог. Травмированного работника доставили в больницу. Проводится расследование, проверяется соблюдение норм охраны труда.

Теги: Происшествия

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