Тракторист получил ожог лица, выполняя служебные обязанности

58-летний тракторист ООО «Фарбе-НН» получил сильный ожог в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Мужчина выехал с базы, расположенной на улице Чачиной. По дороге в районе улицы Белинского тракторист остановился проверить уровень охлаждающей жидкости. При открытии крышки радиатора произошел выброс горячего антифриза в лицо. В результате происшествия пострадавший получил сильный ожог. Травмированного работника доставили в больницу. Проводится расследование, проверяется соблюдение норм охраны труда.