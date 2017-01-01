ТПП региона помогла создать в 2016 году 150 субъектов предпринимательства

13:52 — 25.01.2017

 Евгений Спирин


В ТПП Нижегородской области состоялось заседание Правления Палаты, в ходе которого были рассмотрены результаты работы в 2016-ом и планы на 2017 год.

На сегодняшний день Палата объединяет 1118 субъектов предпринимательской деятельности, постоянными партнерами являются более 4 тысяч предприятий. Большинство членов ТПП НО – это предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на территории региона (82%). В отраслевом разрезе основные сферы деятельности членов ТПП НО - промышленность (35%) и торговля (25%).

В прошлом году ТПП впервые приняла участие в реализации Федеральной программы «Ты - предприниматель». В неё заявилось 6431 нижегородцев, участниками мероприятия в дальнейшем создано 150 субъектов малого или среднего предпринимательства.

Теги: Общество

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