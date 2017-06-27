Товарооборот Нижегородской области с Финляндией вырос в 2,1 раза

Досье

По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2016 года товарооборот Нижегородской области с Финляндией составил 221,3 млн долл. (рост в 2,1 раза по сравнению с 2015 г.). Экспорт составил 168 млн долл. (увеличение

в 3,59 раза), импорт – 53,2 млн долл. (снижение на 7,95%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 114,7 млн долл., доля экспорта

в товарообороте составила 76%, доля импорта – 24%. По объему товарооборота по итогам 2016 года Финляндия заняла 6 место среди 143 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области

Завтра, 28 июня, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в Нижегородском кремле встретится с делегацией финских деловых кругов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Микко Хауталой. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества Нижегородской области и Финляндии.В рамках визита делегация из Суоми также посетит ряд промышленных предприятий и организаций нашего региона. В частности, финны встретятся с представителями нижегородских компаний, работающих в сфере судостроения.