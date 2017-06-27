Товарооборот Нижегородской области с Финляндией вырос в 2,1 раза
Товарооборот Нижегородской области с Финляндией вырос в 2,1 раза
В рамках визита делегация из Суоми также посетит ряд промышленных предприятий и организаций нашего региона. В частности, финны встретятся с представителями нижегородских компаний, работающих в сфере судостроения.
Досье
в 3,59 раза), импорт – 53,2 млн долл. (снижение на 7,95%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 114,7 млн долл., доля экспорта
в товарообороте составила 76%, доля импорта – 24%. По объему товарооборота по итогам 2016 года Финляндия заняла 6 место среди 143 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области
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