«Наше взаимодействие дает хорошие результаты по итогам непростого в экономическом плане года», — заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на личной встрече с Валерием Шанцевым во Дворце Независимости Минска - товарооборот между Нижегородской областью и Белорусью в 2016 году составил 757 миллионов долларов США. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



Александр Лукашенко отметил, что существуют все предпосылки для наращивания объемов взаимной торговли. Президент Республики Беларусь предположил, что тот опыт, который накопили белорусские организации при сотрудничестве с нижегородской компанией «Атомстройэкспорт» при строительстве белорусской АЭС может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов.

По словам Александра Лукашенко, Республика Беларусь поддерживает стремление нижегородского региона наращивать производственные мощности в аграрной сфере и готова оказать содействие в развитии животноводства. Президент Республики Беларусь выразил надежду, что визит нижегородской делегации во главе с Валерием Шанцевым послужит мощным стимулом для активизации сотрудничества и укрепления отношений.



«Мы с вами сотрудничаем как ни с одним другим регионом РФ: планово, целенаправленно. По итогам 2016 года наш товарооборот с Нижегородской областью вырос на 7,5%. К слову, в России в целом и в ЕАЭС товарооборот упал. В Нижегородской области налажена сборка белорусских лифтов, работают дилеры наших автозаводов. Мы в свою очередь активно закупаем в Нижегородской области металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к члену Президиума Госсовета РФ, губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву.





В ходе встречи губернатор отметил, что сотрудничество с Белоруссией является ключевым в международной и внешнеэкономической деятельности Нижегородской области, и поставил перед всеми коллегами задачу достичь товарооборота в 1 млдр. долларов.

«Когда мы твердо планируем и контролируем результаты, наше сотрудничество оказывает положительное влияние в целом на ситуацию, — заявил Валерий Шанцев, подводя итоги встречи. — Мы договорились, что будем более плотно сотрудничать в сфере производства автокомпонентов и развития атомно-энергетического кластера. И, конечно, нас радует, что развиваются еще и гуманитарные отношения». Как отметил глава региона, каждый год на территории Могилевской области дети из Арзамаса проводят героико-патриотическую акцию по поиску неучтенных воинских захоронений в местах боев в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор также остановился на активном межвузовском сотрудничестве. Помимо важной работы по подготовке кадров для Белорусской АЭС, ведущейся Нижегородским государственным техническим университетом, ведется плотный академический обмен по линии Нижегородского государственного лингвистического университета, Нижегородской сельскохозяйственной академии. Происходит обмен опытом в сфере профессионального образования.

Кроме того, Валерий Шанцев подчеркнул, что у Нижегородской области с Республикой Беларусь сложились «не просто партнерские, а по-настоящему дружеские отношения». По словам губернатора, в течение 2 дней пройдет множество встреч, по результатам которых будут определены более 20 направлений сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь.

«С 2006 года действует Совет делового сотрудничества нашего региона и Республики Беларусь, работа которого позволила значительно увеличить объемы взаимной торговли, укрепить экономические связи. Решение о создании Совета было абсолютно правильным — это принесло миллионы дополнительных доходов нижегородским предприятиям, помогло создать новые рабочие места. Без хороших политических отношений между руководством Нижегородской области и Республики Беларусь мы бы никогда не добились таких результатов, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.