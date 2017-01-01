Торжества в честь 90-летия ДОСААФ пройдут 3 февраля в Нижнем Новгороде
Торжества в честь 90-летия ДОСААФ пройдут 3 февраля в Нижнем Новгороде. В регионе организация каждый год готовит к армии более 2500 призывников. Об этом сообщает отделение ДОСААФ Нижегородской области.
Призывников готовят по четырём военно-учётным специальностям, а также по множеству гражданских специальностей: электромеханик, специалист морского и речного флота, охранник, автомеханик, электрик, пожарно-технический персонал и так далее. Региональное отделение ДОСААФ проводит соревнования по автомобильному, мотоциклетному и парашютному спорту, по подводному плаванию, стрелковые турниры, лыжные гонки и автопробеги к датам в военной истории страны. Торжество в честь юбилея организации пройдёт в клубе имени Кринова.
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