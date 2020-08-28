"Торпедо" проиграло СКА по буллитам в домашнем матче 13:21 — 03.09.2017 pravda-nn.ru



Хоккейный клуб "Торпедо" проиграл СКА в домашнем матче.



Уступая со счетом 1:3, торпедовцы сравняли счет, но в итоге уступили в затяжной серии буллитов.

- Приятно играть против такого противника, неприятно проигрывать, - сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после матча. - Тем не менее, при счете 1:3 мы первый раз в матче раскрепостились, начали больше двигаться. До этого мы мало играли с шайбой, СКА атаковал очень мощно. При 1:3 стали действовать агрессивно, не бросили играть, и Боженька вознаградил нас за это. Дальше будем делать определенные выводы. Такие матчи дают много информации, будем ее анализировать.



Главный тренер СКА Олег Знарок назвал ХК «Торпедо» хорошей командой.

- Знаем, как она играет дома. Обидно отдавать очки при счете 3:1, но получилось, как получилось. Готовимся к следующей игре, - добавил Знарок.

Впереди у нижегородцев – еще три матча домашней серии. Ближайший из них состоится в «Нагорном» 4 сентября в 19:00. Соперник – московское «Динамо».

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