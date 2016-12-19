Только половина собственников квартир в Нижнем Новгороде заключили договоры на обслуживание газового
Только 50% собственников квартир в Нижнем Новгороде заключили договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
— При этом одной из основных причин отравления угарным газом является именно нарушение мер безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, вследствие чего происходит опрокидывание тяги, скопление угарного газа в помещении, которому нет выхода из-за закупорки окон и дверей, что приводит к печальным и даже трагическим последствиям, — отмечает директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Павел Марков.
Он подчеркнул, что в рамках обеспечения дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в администрациях районов города назначены ответственные должностные лица, которые принимают участие в рейдах осмотров газифицированных многоквартирных домов.
Также организовано взаимодействие с домоуправляющими компаниями по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования с владельцами квартир и обеспечение доступа в помещения для проведения технического осмотра.
Кстати, в ноябре этого года были проведены рейды-проверки социально значимых объектов и многоквартирных домов. В результате в 181 квартире обнаружено, что газовое оборудование эксплуатировалось с нарушениями. Большинство нарушений были устранены незамедлительно, а 25 квартир пришлось отключить, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций.
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