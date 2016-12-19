Только половина собственников квартир в Нижнем Новгороде заключили договоры на обслуживание газового

Только 50% собственников квартир в Нижнем Новгороде заключили договоры на обслуживание внутриквартирног о газового оборудования.

— При этом одной из основных причин отравления угарным газом является именно нарушение мер безопасной эксплуатации внутриквартирног о газового оборудования , вследствие чего происходит опрокидывание тяги, скопление угарного газа в помещении, которому нет выхода из-за закупорки окон и дверей, что приводит к печальным и даже трагическим последствиям, — отмечает директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Павел Марков.

Он подчеркнул, что в рамках обеспечения дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирног о газового оборудования в администрациях районов города назначены ответственные должностные лица, которые принимают участие в рейдах осмотров газифицированных многоквартирных домов.

Также организовано взаимодействие с домоуправляющими компаниями по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования с владельцами квартир и обеспечение доступа в помещения для проведения технического осмотра.