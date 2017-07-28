

Нижегородцы остались без связи. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде и области не могут позвонить по телефону и воспользоваться мобильным интернетом.

«Работает только кнопка экстренного вызова», - сообщила «Нижегородской правде» Алина Калинина.«Я могу дозвониться, а до меня нет», - пожаловалась Оксана Ильина.«У меня вообще ничего не работает: ни интернет, ни связь», - возмутилась Лариса Вадеева.Сбои в работе мобильного оператора наблюдаются и у жителей других регионов, в том числе Москвы. Пока официального комментария нам добиться не удалось, по причине того, что сотрудники Теле2 также пользуются связью Теле2.