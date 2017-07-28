Только экстренный вызов. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде остались без связи
Только экстренный вызов. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде остались без связи
Нижегородцы остались без связи. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде и области не могут позвонить по телефону и воспользоваться мобильным интернетом.
«Работает только кнопка экстренного вызова», - сообщила «Нижегородской правде» Алина Калинина.
«Я могу дозвониться, а до меня нет», - пожаловалась Оксана Ильина.
«У меня вообще ничего не работает: ни интернет, ни связь», - возмутилась Лариса Вадеева.
Сбои в работе мобильного оператора наблюдаются и у жителей других регионов, в том числе Москвы. Пока официального комментария нам добиться не удалось, по причине того, что сотрудники Теле2 также пользуются связью Теле2.
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