Только экстренный вызов. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде остались без связи

12:58 — 07.09.2017

 Ольга Севрюгина

Только экстренный вызов. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде остались без связи

Автор фото: из социальной сети

Только экстренный вызов. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде остались без связи

12:58 — 07.09.2017

 Ольга Севрюгина


Нижегородцы остались без связи. Абоненты Tele2 в Нижнем Новгороде и области не могут позвонить по телефону и воспользоваться мобильным интернетом.


«Работает только кнопка экстренного вызова», - сообщила «Нижегородской правде» Алина Калинина.

«Я могу дозвониться, а до меня нет», - пожаловалась Оксана Ильина.

«У меня вообще ничего не работает: ни интернет, ни связь», - возмутилась Лариса Вадеева.

Сбои в работе мобильного оператора наблюдаются и у жителей других регионов, в том числе Москвы. Пока официального комментария нам добиться не удалось, по причине того, что сотрудники Теле2 также пользуются связью Теле2.

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