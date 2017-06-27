Только четыре водоёма Нижнего Новгорода безопасны для купания 22:03 — 27.06.2017 Ольга Севрюгина

Четыре озера в черте Нижнего Новгорода безопасны для купания. Вода в них полностью соответствует всем санитарным нормам. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.



По данным еженедельного мониторинга и отбора проб воды в местах массового пляжного отдыха, безопасными признаны первое, второе и третье озёра на Щёлоковском хуторе, а также озеро ПКиО II очереди на проспекте Молодёжный Автозаводского района. В остальных водоёмах купаться не рекомендуется.



В популярных у купальщиков озёрах Силикатное, Светлоярское, Парковое ПКиО, Пестичное Сормовского района, Сортировочное, Мещерское, Больничное и ПкиО I очереди обнаружены превышения по микробиологическим показателям. Та же ситуация и с водой Оки в районе улицы Фучика. А в озере Лунское в Сормовском районе обнаружено превышение по показателю химического потребления кислорода, поэтому купаться в нём также не рекомендуется..

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