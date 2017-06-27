Только четыре водоёма Нижнего Новгорода безопасны для купания
Только четыре водоёма Нижнего Новгорода безопасны для купания
По данным еженедельного мониторинга и отбора проб воды в местах массового пляжного отдыха, безопасными признаны первое, второе и третье озёра на Щёлоковском хуторе, а также озеро ПКиО II очереди на проспекте Молодёжный Автозаводского района. В остальных водоёмах купаться не рекомендуется.
В популярных у купальщиков озёрах Силикатное, Светлоярское, Парковое ПКиО, Пестичное Сормовского района, Сортировочное, Мещерское, Больничное и ПкиО I очереди обнаружены превышения по микробиологическим показателям. Та же ситуация и с водой Оки в районе улицы Фучика. А в озере Лунское в Сормовском районе обнаружено превышение по показателю химического потребления кислорода, поэтому купаться в нём также не рекомендуется..
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