Титулованные гимнастки дадут мастер-класс в Балахне

14:25 — 10.02.2017

 Юлия Полякова


Титулованные «художницы» дадут мастер-класс в Балахне 13 февраля. Яна Луконина и Полина Аверина встретятся с юными спортсменками.  Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района. 

Мастер-класс - в рамках проекта Молодёжного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области «Звёздный Нижний». Чемпионка мира Яна Луконина и мастер спорта Полина Аверина проведут занятие в «Доме Москвы». Добавим, что в секции художественной гимнастики Балахнинской ДЮСШ занимаются 132 девочки от шести лет. Школа вырастила трёх мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера. Ежегодно в Балахне проходит всероссийский турнир по художественной гимнастике «Балахнинские кружева».

Теги: Спорт

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