Титулованные гимнастки дадут мастер-класс в Балахне

Титулованные «художницы» дадут мастер-класс в Балахне 13 февраля. Яна Луконина и Полина Аверина встретятся с юными спортсменками. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района.

Мастер-класс - в рамках проекта Молодёжного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области «Звёздный Нижний». Чемпионка мира Яна Луконина и мастер спорта Полина Аверина проведут занятие в «Доме Москвы». Добавим, что в секции художественной гимнастики Балахнинской ДЮСШ занимаются 132 девочки от шести лет. Школа вырастила трёх мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера. Ежегодно в Балахне проходит всероссийский турнир по художественной гимнастике «Балахнинские кружева».