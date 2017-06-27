Территории опережающего развития планируется создать в Володарске и Решетихе Нижегородской области

Представители органов исполнительной власти Нижегородской области приняли решение начать работу по подготовке заявки в минэкономразвития на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в двух моногородах региона — Володарске и р. п. Решетиха. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики области.

Создание ТОСЭР позволит в течение ближайших двух лет привлечь в экономику Володарска и Решетихи инвестиции в объёме порядка 670 млн рублей и 250 млн рублей соответственно.