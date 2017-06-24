Министерством здравоохранения Нижегородской области организована «Горячая линия» по вопросам оказания анальгезирующей терапии

Министерство здравоохранения Нижегородской области с 09-00 до 18-00 в ежедневном режиме, кроме выходных и праздничных дней по телефону: 8(831) 435-32-12

ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего Новгорода» с 18-00 до 09-00, в выходные и праздничные дни по телефону оперативного дежурного 8(831) 428-62-52.

ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» с 18-00 до 09-00, в выходные и праздничные дни по телефону оперативного дежурногоБоль является одним из основных симптомов причиняющих страдания при злокачественных новообразованиях и не только.«Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальном повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения».Пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами (п.5 ст.19 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).Только сам пациент знает все о своей боли. Только вместе с пациентом доктор может разработать план её лечения и оценить его эффективность. Расскажите доктору, где у вас болит, каков характер боли (острая, тянущая, жгучая и др.) и насколько интенсивна ваша боль.Лечение боли должно быть основано на принципах Всемирной организации здравоохранения (лестница обезболивания ВОЗ).1 ступень – слабая боль. Применяются анальгин, парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП: диклофенак, дескетопрофен, кетопрофен, лорноксикам и др).2 ступень – умеренная боль. Применяются слабый опиодный анальгетик – трамадол. Трамадол не является наркотиком, сочетает в себе действие обезболивающего и антидепрессанта. У пожилых людей может вызвать тревогу, возбужденность, повышение артериального давления. При невозможности приема таблеток или непереносимости трамадола используют фентанил в виде пластыря или просидол (подъязычные таблетки) или морфин в таблетках.3 ступень – сильная и нестерпимая боль. Применяются морфин (обычно в таблетках продленного действия) или пластырь с фентанилом. При их не эффективности целесообразно вводить морфин и омнопон подкожно.