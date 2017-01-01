Тепловые сети оштрафовали на 80 тысяч рублей за травму мастера. Мужчина упал в кипяток на аварийном участке. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

42-летний мастер осматривал аварийный участок на теплотрассе около трамвайной остановки по улице Минеева. Мужчина поднялся на железобетонный блок и стал перелезать через трубы - проход под компенсатором был залит горячей водой. Нога соскользнула, и мужчина, потеряв равновесие, упал в кипяток, провалившись одной ногой по пояс, а другой – по колено. Он смог выбраться, добежал до аварийной машины.Коллеги вызвали «скорую». У пострадавшего ожоги 25 процентов тела. Мастер был трезв. При расследовании несчастного случая на производстве ООО «Теплосети» комиссия выявила нарушение правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок: «запрещается опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним». Факта грубой неосторожности со стороны пострадавшего комиссия не усмотрела.