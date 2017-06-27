Техническая готовность новой станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде - 68%

В настоящее время техническая готовность юбилейной 15-ой станции нижегородского метро «Стрелка» составляет 68%. Об этом стало известно в ходе инспекции строящегося объекта губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

По словам директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде (ГУММиД) Юрия Гаранина, на объекте сейчас ведётся активная работ: закончены практически все железобетонные работы, достроен и готов к отделке вестибюль №1.





- Все строительные материалы заказаны, и, я думаю, отделочные работы будут завершены к концу июля. Также полным ходом идёт строительство трубопроводов: это тепло, вода и канализация. Сейчас уже полностью готов зал трансформаторной и тяговой подстанций, - сообщил глава ГУММиД.Метростроевцы доложили губернатору, что разобрали проходческий комплекс и готовятся к соединению между тоннелями и станцией «Московская», где установлены затворы.- По левому тоннелю уже изготовлено 1,5 километра жёсткого основания для дальнейшего строения верхних путей, а в правом тоннеле вовсю идет сооружение верхнего строения, сейчас сделано порядка 700 метров, - заявил метростроевец-заместитель начальника участка №1 Вячеслав Гутник.До конца 2017 года должно быть смонтировано основное электросиловое оборудование, подстанция, весь трубопровод внешней и наружной сети. Планируется полностью закончить вестибюль №2 и начать отделочные работы.Глава региона в свою очередь подчеркнул, что на станции «Стрелка» останавливаться нельзя — надо и дальше развивать нижегородский метрополитен.- Надо довести его до площади Сенной и продлить Сормовскую ветку. Причём развивать надо сразу оба направления, поскольку они одинаково важны для нижегородцев, - подытожил Валерий Шанцев.