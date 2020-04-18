Театр «Вера» будут реконструировать борские специалисты
Победителем аукциона на реконструкцию здания театра «Вера» стала строительная компания «Прогресс-Бор». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Эта компания согласилась провести реконструкцию за сумму ниже, чем цена контракта. При стартовой стоимости в 238,53 млн рублей борские специалисты обязались привести здание в надлежащий вид за 214,68 млн рублей.
В эту сумму входит реконструкция двухэтажного здания с подземным этажом, техническими и санитарно-бытовыми помещениями для сотрудников театра.
На первом этаже будут располагаются помещения входной группы для посетителей, зрительный зал, гримёрки и склады для декораций. А на втором этаже планируется организовать кафе для посетителей с подсобными помещениями и административные помещения.
Общая площадь всех помещений реконструируемого здания — 3,36 тысяч кв. м.
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