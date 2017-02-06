Свадебный салон горел в Выксе

13:45 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


Свадебный салон горел в Выксе. Предположительно, причиной стал электрообогреватель. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, по предварительной информации дело было так: продавец вышла из салона, закрыв входную дверь на замок. При этом в помещении остался включённым электрообогреватель. Вернувшись в магазин, продавец обнаружила сильное задымление и вызвала пожарных. Из дома, где расположен салон, огнеборцы эвакуировали четверых жителей. Обгорело имущество и само помещение салона.

Теги: Происшествия

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