Свадебный салон горел в Выксе
Свадебный салон горел в Выксе. Предположительно, причиной стал электрообогреватель.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, по предварительной информации дело было так: продавец вышла из салона, закрыв входную дверь на замок. При этом в помещении остался включённым электрообогреватель. Вернувшись в магазин, продавец обнаружила сильное задымление и вызвала пожарных. Из дома, где расположен салон, огнеборцы эвакуировали четверых жителей. Обгорело имущество и само помещение салона.
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