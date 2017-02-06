Свадебный салон горел в Выксе. Предположительно , причиной стал электрообогреват ель.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, по предварительной информации дело было так: продавец вышла из салона, закрыв входную дверь на замок. При этом в помещении остался включённым электрообогреват ель. Вернувшись в магазин, продавец обнаружила сильное задымление и вызвала пожарных. Из дома, где расположен салон, огнеборцы эвакуировали четверых жителей. Обгорело имущество и само помещение салона.