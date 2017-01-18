Суд запретил использовать полигон ТБО в Кулебаках. Свалка в нарушение закона образовалась в лесу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, в суд обратился кулебакский городской прокурор. В иске он указал, что земельный участок лесного фонда под полигоном ТБО используется не по целевому назначению - для захоронения твёрдых бытовых отходов, что недопустимо. Перевод лесных земель в нелесные не проводился.

Представители администрации городского округа Кулебаки исковые требования не признали. Их аргументы таковы: если закрыть полигон, вывозить мусор будет просто некуда, что приведёт к катастрофическим последствиям. По их словам, полигон должен был прекратить своё существование в связи с решением создать на территории округа Выкса полигон, который будет использоваться и округом Кулебаки. Но полигон этот до сих пор не создан.

Однако представители и Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, и Департамента лесного хозяйства региона в судебном заседании исковые требования поддержали: необходим перевод земель лесного фонда в земли иных категорий. Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области подтвердила наличие при использовании полигона ТБО нарушений экологического законодательства .

Кулебакский городской суд пришёл к выводу, что участок действительно используется не по назначению. Администрацию городского округа обязали прекратить деятельность полигона. На поиск другого места для складирования твёрдых бытовых отходов дали полгода.