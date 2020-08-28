Суд заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода
Суд заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода
Суд заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева .
Следствие установило, что мотивом послужила профессиональная деятельность потерпевшего - Сергея Сиволдаева. Он представлял интересы администрации Нижнего Новгорода в Арбитражном суде в связи с реформированием транспортной инфраструктуры. У мэрии и ассоциации транспортных перевозок были разногласия.
Согласно сообщению пресс-службы, Сергей Ковалев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 «Виды соучастников преступления» и пункта «а» части 3 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
«В ходатайстве следователя указано, что К. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Преступление совершено в светлое время суток, в общественном месте, в присутствии свидетелей, кроме того, обвиняемый является организатором данного преступления», - отмечено в сообщении.
Обвиняемый и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест или подписку о невыезде. Но суд суд принял другое решение. Сергей Ковалев будет под стражей до 3-го октября.
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