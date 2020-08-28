Суд заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода 20:28 — 30.08.2017 pravda-nn.ru



Суд заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева .



Следствие установило, что мотивом послужила профессиональная деятельность потерпевшего - Сергея Сиволдаева. Он представлял интересы администрации Нижнего Новгорода в Арбитражном суде в связи с реформированием транспортной инфраструктуры. У мэрии и ассоциации транспортных перевозок были разногласия.



Согласно сообщению пресс-службы, Сергей Ковалев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 «Виды соучастников преступления» и пункта «а» части 3 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.



«В ходатайстве следователя указано, что К. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Преступление совершено в светлое время суток, в общественном месте, в присутствии свидетелей, кроме того, обвиняемый является организатором данного преступления», - отмечено в сообщении.



Обвиняемый и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест или подписку о невыезде. Но суд суд принял другое решение. Сергей Ковалев будет под стражей до 3-го октября.

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