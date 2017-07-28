Суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными по делу об обрушении дома на Самочкина

Районный суд признал главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова и экс-главу администрации Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу об обрушении дома на улице Самочкина,32.

Судебное заседание состоялось сегодня, 5 сентября.Ленинский районный суд признал подсудимых виновными в совершении ч.1 ст.293 УК РФ и назначил им наказание в виде штрафа, в размере 100 000 рублей каждому."Бездействие подсудимых вследствие небрежного отношения к службе и неисполнение ими возложенных на них должностных обязанностей по организации признания здания общежития аварийным и подлежащим сносу, при наличии к тому законных оснований, повлекло причинение имущественного вреда потерпевшим", - отмечено в сообщении объединённой пресс-службы (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.Обвиняемые с приговором не согласились. Они намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.Подробности в новом номере "Нижегородской правды".