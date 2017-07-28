Суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными по делу об обрушении дома на Самочкина

17:07 — 05.09.2017

 pravda-nn.ru

Сергей Белов

Сергей Белов

Автор фото: из архива Нижегородской правды

Суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными по делу об обрушении дома на Самочкина

17:07 — 05.09.2017

 pravda-nn.ru


Районный суд признал главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова и экс-главу администрации Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу об обрушении дома на улице Самочкина,32.


Судебное заседание состоялось сегодня, 5 сентября.

Ленинский районный суд признал подсудимых виновными в совершении ч.1 ст.293 УК РФ и назначил им наказание в виде штрафа, в размере 100 000 рублей каждому.

"Бездействие подсудимых вследствие небрежного отношения к службе и неисполнение ими возложенных на них должностных обязанностей по организации признания здания общежития аварийным и подлежащим сносу, при наличии к тому законных оснований, повлекло причинение имущественного вреда потерпевшим", - отмечено в сообщении объединённой пресс-службы (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвиняемые с приговором не согласились. Они намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Подробности в новом номере "Нижегородской правды".

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