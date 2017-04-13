Студенты Арзамасского филиала ННГУ стали победителями олимпиады по социальной педагогике
Студенты Арзамасского филиала ННГУ стали победителями олимпиады по социальной педагогике
Студенты Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского заняли первое место во II Международной олимпиаде по социальной педагогике «Права ребёнка в современном мире», посвящённой памяти Януша Корчака. Мероприятие прошло в Казани. Об этом сообщается на сайте ННГУ им. Лобачевского.
По итогам пяти испытаний команда университета набрала наибольшее количество баллов. В 2017 году в олимпиаде приняли участие 7 команд: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал, г. Арзамас), Башкирский государственный университет (Бирский филиал, г. Бирск), Вологодский государственный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и Чувашский государственный университет им. И. Я. Яковлева.
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