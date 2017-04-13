Студенты Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского заняли первое место во II Международной олимпиаде по социальной педагогике «Права ребёнка в современном мире», посвящённой памяти Януша Корчака. Мероприятие прошло в Казани. Об этом сообщается на сайте ННГУ им. Лобачевского.

По итогам пяти испытаний команда университета набрала наибольшее количество баллов. В 2017 году в олимпиаде приняли участие 7 команд: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал, г. Арзамас), Башкирский государственный университет (Бирский филиал, г. Бирск), Вологодский государственный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и Чувашский государственный университет им. И. Я. Яковлева.