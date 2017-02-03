Студент из Городца «пошутил», что его обокрали на теплоходе. Он просто не хотел проходить на этом судне практику. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

На скамью подсудимых попал студент 4 курса Городецкого губернского колледжа. Суд установил, что, не желая проходить учебную практику на теплоходе «Михаил Фрунзе», парень обратился с заявлением в Нижегородское линейное управление МВД на транспорте: просил привлечь к уголовной ответственности человека, который похитил из каюты теплохода его паспорт, медкнижку, кроссовки и деньги -1000 рублей. Заявление оказалось ложным. Студент признался и раскаялся. Канавинский районный суд приговорил его к обязательным работам сроком 240 часов.