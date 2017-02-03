Студент из Городца «пошутил», что его обокрали на теплоходе

15:58 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Студент из Городца «пошутил», что его обокрали на теплоходе. Он просто не хотел проходить на этом судне практику. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

На скамью подсудимых попал студент 4 курса Городецкого губернского колледжа. Суд установил, что, не желая проходить учебную практику на теплоходе «Михаил Фрунзе», парень обратился с заявлением в Нижегородское линейное управление МВД на транспорте: просил привлечь к уголовной ответственности человека, который похитил из каюты теплохода его паспорт, медкнижку, кроссовки и деньги -1000 рублей. Заявление оказалось ложным. Студент признался и раскаялся. Канавинский районный суд приговорил его к обязательным работам сроком 240 часов.

Теги: Криминал

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