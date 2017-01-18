Строительство нового Дома культуры с киноконцертным залом и музыкальной школы начнётся в Дивееве

Жители села Дивеево отметили, что Центр славянской культуры, а именно, библиотечный комплекс, пользуется успехом, как у взрослых, так и у детей и молодежи.

По словам директора автономного муниципального учреждения межпоселенческой централизованной библиотечной системы Дивеевского муниципального района Галины Туниной, «единственный большой зал, где можно проводить концерты — это районный Дом культуры. Он располагается в неприспособленном здании переоборудованного магазина. Поэтому в Дивееве есть потребность в большом актовом зале, и мы надеемся, что строительство второй и третьей очереди пускового комплекса пойдет на пользу не только местным жителям, но и гостям».

Директор детской музыкальной школы села Дивеево Людмила Басько подчеркнула: «Сейчас наш актовый зал — это помещение на 40 посадочных мест, которых всегда не хватает. Наши мероприятия регулярно посещают большое количество детей и родителей. Обычно мы проводим массовые мероприятия в библиотеке или же в Доме культуры. Но теперь у нас будет общее здание, которое объединит культурный центр, библиотеку и музыкальную школу».

«Центр славянской культуры в Дивеево Нижегородской области» будет состоять из трех блоков — центрального клубного блока с кинотеатром, библиотеки и музыкальной школы. В 2011 году был построен и введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс объекта — библиотечный блок. В 2017 году начато строительство второго и третьего пускового комплекса — Дома культуры и музыкальной школы в Дивеево Нижегородской области. Объект включен в адресную инвестиционную программу Нижегородской области с финансированием в 2016 за счет средств областного и местного бюджетов и в 2017 году с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что «жители и гости села Дивеево, приходя в Центр славянской культуры имени апостолов Кирилла и Мефодия, могут приобщаться к культуре, к традициям».