Строительство нового Дома культуры с киноконцертным залом и музыкальной школы начнётся в Дивееве

15:57 — 16.01.2017

 Ольга Севрюгина


Строительство нового Дома культуры с киноконцертным залом на 350 мест и музыкальной школы стартовало в селе Дивеево. Вместе с дивеевской библиотекой эти учреждения войдут в состав Центра славянской культуры. Сегодня музыкальная школа расположена в здании, принадлежащем церкви, новое помещение позволит вести занятия для 132 человек в сутки. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, во время визита в Дивеево.

О том, как живет дивеевская музыкальная школа, можно почитать тут, а о юной ученице дивеевской музыкальной школы Ульяне Степановой — здесь.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что «жители и гости села Дивеево, приходя в Центр славянской культуры имени апостолов Кирилла и Мефодия, могут приобщаться к культуре, к традициям».
Жители села Дивеево отметили, что Центр славянской культуры, а именно, библиотечный комплекс, пользуется успехом, как у взрослых, так и у детей и молодежи.
По словам директора автономного муниципального учреждения межпоселенческой централизованной библиотечной системы Дивеевского муниципального района Галины Туниной, «единственный большой зал, где можно проводить концерты — это районный Дом культуры. Он располагается в неприспособленном здании переоборудованного магазина. Поэтому в Дивееве есть потребность в большом актовом зале, и мы надеемся, что строительство второй и третьей очереди пускового комплекса пойдет на пользу не только местным жителям, но и гостям».
Директор детской музыкальной школы села Дивеево Людмила Басько подчеркнула: «Сейчас наш актовый зал — это помещение на 40 посадочных мест, которых всегда не хватает. Наши мероприятия регулярно посещают большое количество детей и родителей. Обычно мы проводим массовые мероприятия в библиотеке или же в Доме культуры. Но теперь у нас будет общее здание, которое объединит культурный центр, библиотеку и музыкальную школу».
«Центр славянской культуры в Дивеево Нижегородской области» будет состоять из трех блоков — центрального клубного блока с кинотеатром, библиотеки и музыкальной школы. В 2011 году был построен и введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс объекта — библиотечный блок. В 2017 году начато строительство второго и третьего пускового комплекса — Дома культуры и музыкальной школы в Дивеево Нижегородской области. Объект включен в адресную инвестиционную программу Нижегородской области с финансированием в 2016 за счет средств областного и местного бюджетов и в 2017 году с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов.

Теги: Общество

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