Строитель убил друга детства в Чкаловском районе. Мужчины вспомнили службу в армии и поспорили, чьи войска круче.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, в наш регион друзья детства приехали из Мордовии. В деревне Бральгино Чкаловского района они жили у своего земляка, помогали в домашних и строительных работах, спиртным не злоупотребляли. В пылу ссоры из-за того, что каждый считал войска, в которых служил, более главными, чем войска оппонента, один из участников спора ударил другого ножом.

40-летний мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.