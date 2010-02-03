Строитель убил друга детства в Чкаловском районе

14:05 — 09.02.2017

 Юлия Полякова


Строитель убил друга детства в Чкаловском районе. Мужчины вспомнили службу в армии и поспорили, чьи войска круче. 

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, в наш регион друзья детства приехали из Мордовии. В деревне Бральгино Чкаловского района они жили у своего земляка, помогали в домашних и строительных работах, спиртным не злоупотребляли. В пылу ссоры из-за того, что каждый считал войска, в которых служил, более главными, чем войска оппонента, один из участников спора ударил другого ножом. 

40-летний мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Теги: Криминал

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