Страшный пожар случился в Нижнем Новгороде (фото с места происшествия)
Страшный пожар случился в Нижнем Новгороде (фото с места происшествия)
Нижегородцы в социальной сети сообщили о страшном пожаре, который случился в Автозаводском районе, на улице Дьяконова.
«Пожар на ул. Дьяконова 30А. Пожар- это страшно!!!!» - написал очевидец в группе «Нижний Новгород» в социальной сети.
Свидетель пожара опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из квартиры.
Как рассказали «Нижегородской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, на улице Дьяконова, в доме № 30А горел балкон. Площадь пожара составила 13,5 кв.м. К счастью, никто не пострадал.
В ликвидации последствий пожара участвовали 44 человека и 13 единиц техники.
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