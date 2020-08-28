Страшный пожар случился в Нижнем Новгороде (фото с места происшествия)

Нижегородцы в социальной сети сообщили о страшном пожаре, который случился в Автозаводском районе, на улице Дьяконова.

«Пожар на ул. Дьяконова 30А. Пожар- это страшно!!!!» - написал очевидец в группе «Нижний Новгород» в социальной сети.Свидетель пожара опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из квартиры.Как рассказали «Нижегородской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, на улице Дьяконова, в доме № 30А горел балкон. Площадь пожара составила 13,5 кв.м. К счастью, никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 44 человека и 13 единиц техники.