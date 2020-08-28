Страшный пожар случился в Нижнем Новгороде (фото с места происшествия)

10:22 — 05.09.2017

 pravda-nn.ru

Страшный пожар случился в Нижнем Новгороде (фото с места происшествия)

Автор фото: фото из социальной сети

Страшный пожар случился в Нижнем Новгороде (фото с места происшествия)

10:22 — 05.09.2017

 pravda-nn.ru


Нижегородцы в социальной сети сообщили о страшном пожаре, который случился в Автозаводском районе, на улице Дьяконова.


«Пожар на ул. Дьяконова 30А. Пожар- это страшно!!!!» - написал очевидец в группе «Нижний Новгород» в социальной сети.

Свидетель пожара опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из квартиры.

Как рассказали «Нижегородской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, на улице Дьяконова, в доме № 30А горел балкон. Площадь пожара составила 13,5 кв.м. К счастью, никто не пострадал.

В ликвидации последствий пожара участвовали 44 человека и 13 единиц техники.

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