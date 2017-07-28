Страшная авария под Нижним Новгородом - грузовик Kenworth раздавил Hyundai



Три транспортных средства столкнулись в Лысковском районе Нижегородской области. На 482 км трассы Москва – Уфа столкнулись грузовик Кенворт, фура ДАФ и автомобиль Хендай. В результате ДТП пострадали три человека.

Столкновение транспортных средств произошло 6 сентября, в 04:40. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Нижегородской области. 34-летний водитель грузовика Кенворт не справился с управлением, допустил занос полуприцепа Кроне и совершил столкновение со встречным автомобилем Хендай. После этого иномарку отбросило в сторону и она совершила столкновение с фурой ДАФ.В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры иномарки: мужчина и две женщины. Все они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.Пострадавшие находятся в реанимации.