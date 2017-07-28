Стена многоквартирного дома по улице Ломоносова пошла трещинами

Житель дома №15 по улице Ломоносова Советского района Нижнего Новгорода сообщил в администрацию, что в кирпичной кладке здания на стыке между двумя секциями появились трещины. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Семиэтажный четырёхподъездный дом был построен в 2003 году, сейчас в нём проживает около 200 человек. В 2015 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции, специалисты ННГАСУ разработали проект усиления грунтового основания, фундаментов и несущих конструкций дома, но собственники до сих пор не приняли решение о проведении восстановительных работ. Дом находится на балансе ТСЖ «На Ломоносова».В администрации Советского района было проведено внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого было принято решение организовать круглосуточное наблюдение за состоянием конструктивных элементов дома.