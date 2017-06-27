Старый терминал международного аэропорта Стригино законсервирован до 2018 года

Сегодня старый терминал Международного аэропорта Стригино (входит в УК «Аэропорты Регионов»), отслуживший более полувека, прекращает работу. Консервация стала завершающим этапом реконструкции воздушных ворот Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Обслуживание пассажиров в старом здании остановилось 22 апреля. В этот день в новый терминал перенесли зону международных вылетов. Сегодня завершился переезд внутренних служб. Все работы по консервации старого терминала завершены, однако он будет временно задействован для встречи гостей к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году, поскольку требования ФИФА обязывают разводить потоки команд и болельщиков. По завершении мундиаля здание будет закрыто.- Старое здание аэропорта было построено 1965 году. Оно видело весь цвет советского авиастроения и было настоящим отражением своей эпохи. Однако новые реалии требуют иного подхода к аэропортостроению. Поэтому УК «Аэропорты регионов» реализовала в Нижнем Новгороде проект по созданию высокотехнологичного и отвечающего духу современности аэровокзального комплекса, - подчеркивает исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин. - Новые воздушные ворота города играют важную роль в развитии региона в целом. Это положительно сказывается на экономическом, туристическом и бизнес-потенциале Нижегородской области.