Стартовал международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017 -2018»
Стартовал международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017 -2018»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявляет о старте Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017 - 2018».
Приём заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 1 сентября 2017 года до 18.00 23 октября 2017 года. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года.
На конкурс «Православная инициатива 2017 - 2018» принимаются заявки по следующим проектным направлениям:
- образование и воспитание;
- социальное служение;
- культура;
- информационная деятельность.
В рамках Конкурса учреждены две специальных номинации:
- «Приюты для беременных». Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать 1 млн. руб. Средства гранта могут быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования.
- «Малые города и села» с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. руб.
В Конкурсе предусмотрены 3 типа проектов – локальные, сетевые и инфраструктурные/системообразующие.
Локальные проекты реализуются одной организацией в одном или нескольких субъектах Российской Федерации. Победители могут рассчитывать на грантовую поддержку в объеме 600 тыс. руб.
Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя и более организациями. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 млн. рублей.
Проведение Конкурса, в том числе техническое обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности, возложено на фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
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