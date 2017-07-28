Стало известно, о чём нижегородцы чаще всего спрашивают у Google

Компания Google проанализировала поисковые запросы жителей Нижнего Новгорода с помощью сервиса Google Trends и узнала, что больше всего в течение последних пяти лет их интересовали следующие категории: «Покупки», «Финансы», «Предпринимательство», «Популярные места», «Еда», «Путешествия» и «Суеверия».

Так, нижегородцы стали в полтора раза чаще искать информацию, связанную с покупками в интернете. Самыми популярными товарами стали квартиры, автомобили и телефоны. При этом информацию о квартирах искали гораздо чаще, чем об авто. Так, лидерами по количеству запросов стали однокомнатные квартиры (64%), на втором месте оказались двухкомнатные (20%), а на третьем — трехкомнатные и более (12%).Самыми популярными автомобильными брендами в январе 2016 года-июле 2017 года среди нижегородцев стали Hyundai, KIA и Nissan. Однако в борьбе за лидерство KIA иногда вырывается на первое место.Среди телефонов традиционно большей популярностью пользуются смартфоны iPhone, а всплеск запросов про них происходит в сентябре, когда компания представляет новые модели. За 5 лет немного снизился общий интерес нижегородцев к телефонам Samsung, в то время как количество запросов, посвященных Xiaomi, стремительно растет с весны 2016 года. В основном такой рост связан с интересом к телефонам Xiaomi Redmi 3 и Redmi 4.А вот самыми быстрорастущими запросами нижегородцев в категории «Покупки» стали: «спиннер купить», «купить айфон 7», «гироскутер купить», «купить айфон 6», «купить доллары в нижнем новгороде».Проанализировав запросы в категории «финансовые продукты», специалисты сделали вывод, что нижегородцы стали чаще искать информацию об ипотеке. Кроме того, в первом полугодии 2017-го на 80% выросло число запросов по микрокредитам и на 78% по банковским картам в сравнении с тем же периодом 2016-го.Примечательно, что нижегородцев интересует открытие собственного бизнеса. При этом абсолютным лидером по числу запросов стало открытие интернет-магазина, на втором месте оказались салоны красоты, а на третьем — аптеки. Пятёрку лидеров замыкают ломбарды и автомойки.Теперь специалисты Google знают, где предпочитают проводить время пользователи из Нижнего Новгорода. В основном это кафе и рестораны. С августа 2016 года по июль 2017 года в топе оказались кафе «Библиотека», «Князь» и «Salvador Dali”.Но многие всё-таки предпочитают готовить дома. Как оказалось, излюбленное блюдо нижегородцев — салат «Невеста». Именно ему посвящено большинство запросов в этой категории.Не осталась без внимания и ещё одна из самых популярных категорий среди интернет-пользователей — путешествия. Сначала была проанализирована динамика запросов, связанных с загранпаспортом. Эксперты отметили, что в 2015-2016 годах интерес жителей Нижнего Новгорода к этой категории постоянно снижался, а с середины 2017 года он начал резко расти и сейчас уже достиг показателя 2014 года. Анализ интереса к турам показал, что рост запросов в этой категории традиционно приходится на летний период, а спад — на зимний. Среди самых популярных направлений в 2015-2017 годах бессменным лидером остается Турция. Туры в Грецию, Таиланд и Италию значительно уступают по количеству запросов. Также нижегородцы интересуются поездками по стране. Здесь приоритетными направлениями стали Москва, Казань, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург.А кто же больше всего интересуется поездками в сам Нижний Новгород? Наиболее активными оказались жители Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Среди достопримечательностей гости больше всего выделяют Кремль, Ярмарку, цирк, консерваторию и метро.Самые сокровенные запросы нижегородцев — про сны и суеверия. Сезонный рост интереса к теме гаданий и гороскопов традиционно приходится на новогодний период. Кроме того, в течение последних пяти лет стабильно растёт число запросов, связанных с толкованием сновидений.Лидерами запросов в этой категории стали: «к чему снится беременность», «к чему снится рыба» и «к чему снится бывший парень».В ходе исследования специалисты Google заметили, что интернет-пользователи из Нижнего Новгорода ничуть не отстают от общероссийских и даже общемировых тенденций: для поиска информации в сети они чаще всего используют мобильные устройства (на них приходится 60% всех запросов). При этом чаще всего со смартфонов ищут информацию про суеверия (75%), еду (73%) и предпринимательство (67%).