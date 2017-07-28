Стало известно, когда уберут синий забор на Нижне-Волжской набережной



Директор департамента строительства Юрий Щеголев рассказал о ходе работ по комплексному благоустройству территории Нижне-Волжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный в Нижегородском районе.

«На сегодняшний день выполнена планировка территории, заключен договор на поставку 44,5 тыс кв.метров брусчатки, из которых 2,5 тыс кв.метров уже уложено, полностью демонтировано перильное ограждение, ведутся работы по устройству основания под благоустройство 15-метровой технической зоны причальной стенки, смонтирован водовыпуск №10, а на смотровой площадке №3 забетонированы колонны и подпорные стенки», - рассказал о производимых мероприятиях Юрий Щеголев.Кроме того, по его словам, на данный момент ведется заливка фундаментов на смотровой площадке №4, на 50% выполнены работы по устройству дождеприемного лотка, начаты работы по устройству лестниц у здания Речного вокзала.26-27 сентября будет получено официальное заключение по обследованию причальной стенки. По предварительной оценке специалистов, конструкции находятся в работоспособном состоянии.Напомним, по проекту предусматривается выполнение работ на трех уровнях, на отметках в 70, 72 и 75 метров с последующим устройством на них смотровых площадок, газонов, цветников и лестничных сходов. На самом верхнем уровне набережной будут расположены смотровые площадки, пешеходные и велосипедные дорожки.На среднем - размещены лестничные сходы и съезды для автомобилей, малые архитектурные формы с цветниками, деревьями, скамейками для отдыхающих, помещения для торговли. Со стороны дороги вдоль Нижне-Волжской набережной будут размещены две стоянки для туристических автобусов и автотранспортных средств.На нижнем уровне Нижне-Волжской набережной предусмотрены выходы для разгрузки-погрузки причаливающих судов и технический проезд. Проектом также запланировано новое покрытие всей 15-ти метровой территории с использованием тротуарной плитки.Для освещения набережной планируется закупить энергосберегающие светильники и построить новую трансформаторную подстанцию. Для озеленения территории будут использоваться низкорослые породы деревьев и рулонный газон.