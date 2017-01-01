Стальные заготовки для производства колес поставит Выксе Уральская Сталь
Стальные заготовки для производства железнодорожных колес обеспечит Выксунскому металлургическому комбинату комбинат Уральская Сталь.
Долгосрочный контракт на поставку стальной заготовки для производства цельнокатаных железнодорожных колес заключен между компаниями до 2027 года включительно. По условиям контракта ценообразование будет осуществляться с использованием действующих рыночных индикативов, формула учитывает динамику цен на мировом рынке.
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