Стальные заготовки для производства колес поставит Выксе Уральская Сталь

у комбинату комбинат Уральская Сталь.

Долгосрочный контракт на поставку стальной заготовки для производства цельнокатаных железнодорожных колес заключен между компаниями до 2027 года включительно. По условиям контракта ценообразование будет осуществляться с использованием действующих рыночных индикативов, формула учитывает динамику цен на мировом рынке.