Стали известны места, где могут установить памятник Горькому
Стали известны места, где могут установить памятник Горькому
Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков предложил три места, где можно было бы разместить отреставрированный памятник Максиму Горькому авторства скульптора Андрея Кикина.
На официальном сайте администрации Нижнего Новгорода - проходит голосование.
Главный архитектор города предложил три новых места - сквер по улице Ефремова, дом 2, площадка перед кинотеатром «Буревестник» и центральная часть сквера на улице Ковалихинская
Выбрать окончательный вариант в городской администрации предлагают нижегородцам здесь.
Напомним, что памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина был установлен в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих от четырех углов парка. В 2012 году после обследования скульптуры специалистами было принято решение демонтировать ее из-за возникшей угрозы разрушения при дальнейшем нахождении на открытом воздухе.
68
Комментирование данного материала запрещено администрацией.