Стала известна компания, которая будет строить ФОК в Выксе

14:48 — 14.04.2017

 Алексей Мелешин

Стала известна компания, которая будет строить ФОК в Выксе

14:48 — 14.04.2017

 Алексей Мелешин


«Промгражданстрой» (Арзамас) выбран застройщиком ФОКа в Выксе.

Согласно информации, компания стала победителем аукциона. Цена контракта составила 419,6 млн рублей. Источник финансирования – средства адресной инвестиционной программы региона на 2017-2019 годы. Объект должен быть построен до 25 декабря 2017 года.

ФОК будет состоять из трех блоков. Основой одного из них должен быть каток с искусственным льдом для игры в хоккей и фигурного катания. Второй блок будет включать в себя бассейны, бильярдную, тренажерный зал, конференц-зал на 48 мест, кафе, вспомогательные помещения. В составе третьего блока будет универсальный спортивный зал, предназначенный для проведения игр в волейбол, баскетбол, гандбол, теннис. Помимо этого, ФОК будет иметь свое футбольное поле.

Теги: Спорт

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