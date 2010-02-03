Стала известна дата проведения «Тотального диктанта 2017»

Международная акция, посвящённая русскому языку - «Тотальный диктант — 2017» состоится 8 апреля. Об этом сообщают его организаторы. В Новосибирском госуниверсите в эти дни проходит V Международная конференция «Тотального диктанта», посвященная будущему событию.

«В этом году изменится время старта «Тотального диктанта» по часовым поясам. Он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице «Тотального диктанта», Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени», — сообщила организатор и руководитель проекта Ольга Ребковец. Автор текста, который предстоит писать участникам «Тотального диктанта» в этом году, уже выбран, но его имя останется в секрете до начала марта. Сам текст уже написан, и сейчас эксперты готовят комментарии для тех, кто будет проверять работы участников.