Среднедушевые доходы в Нижегородской области на 300 рублей выше общероссийских

По итогам семи месяцев 2017 года уровень среднедушевых денежных доходов населения Нижегородской области составил 29,8 тыс рублей в месяц, что выше среднероссийского значения – 29,5 тыс рублей. Об этом сообщает министерство экономики и конкурентной политики региона.

По итогам января-мая по размеру среднедушевых денежных доходов населения наш регион занял первое место в Приволжском федеральном округе. В мае 2017 года среднедушевые денежные доходы населения области превысили стоимость минимального набора продуктов питания в 7,8 раза, тогда как по России данное соотношение составило 7,2 раза. По данному показателю Нижегородская область заняла 2 место в ПФО и 12 место в РФ.Среднемесячная заработная плата в первом полугодии 2017 года составила 29,5 тыс рублей в месяц и была в действующих ценах на 7,9% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Реальная заработная плата нижегородцев выросла на 2,9%. В среднем по России среднемесячная заработная плата росла медленнее: в действующих ценах – на 7,2%, в реальном выражении – на 2,7%. По темпу роста среднемесячной заработной платы регион занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и 11 место в России (по итогам января-мая 2017 года).