Спортивные школы Сарова получат дополнительное финансирование

14:18 — 18.04.2017

 Ксения Губенко

Спортивные школы Сарова получат дополнительное финансирование

14:18 — 18.04.2017

 Ксения Губенко


Депутаты городской думы, обсуждая корректировку бюджета города на 2017 год, предусмотрели дополнительное субсидирование СДЮСШОР «Атом» в размере 5,6 миллиона рублей на приобретение спортивного оборудования.

Детская юношеская спортивная школа «Икар» получит средства на покупку металлодетектора и трактора со сменным подвесным оборудованием для уборки территории. Также было утверждено дополнительное финансирование дорожного фонда (добавлено более 1,7 миллиона рублей) и расходов по содержанию безнадзорных животных (добавлено 933 тысячи рублей).

- В этом году мы планируем провести серьезную работу по улучшению спортивной базы города, - отметил глава администрации Сарова Алекей Голубев. - Кроме обновления оснащения «Атома» и «Икара», нами также запланирована постройка межшкольного стадиона в районе школ №14 и №16 и начало работы по корректировке проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса».

Теги: Губерния

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