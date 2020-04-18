Спортивные школы Сарова получат дополнительное финансирование

Депутаты городской думы, обсуждая корректировку бюджета города на 2017 год, предусмотрели дополнительное субсидирование СДЮСШОР «Атом» в размере 5,6 миллиона рублей на приобретение спортивного оборудования.

Детская юношеская спортивная школа «Икар» получит средства на покупку металлодетектора и трактора со сменным подвесным оборудованием для уборки территории. Также было утверждено дополнительное финансирование дорожного фонда (добавлено более 1,7 миллиона рублей) и расходов по содержанию безнадзорных животных (добавлено 933 тысячи рублей).

- В этом году мы планируем провести серьезную работу по улучшению спортивной базы города, - отметил глава администрации Сарова Алекей Голубев. - Кроме обновления оснащения «Атома» и «Икара», нами также запланирована постройка межшкольного стадиона в районе школ №14 и №16 и начало работы по корректировке проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса».