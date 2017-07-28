Спецслужбы стянуты к ЖК «Бурнаковский» (фото)
Спецслужбы стянуты к ЖК «Бурнаковский» (фото)
Сегодня, 6 сентября, жильцов одного из домов жилого комплекса «Бурнаковский» эвакуировали. Причина — подозрительный предмет, обнаруженный рядом с домом.
"Напротив Бурнаковская 71 обнаружен подозрительный чемодан у входа в подвал, вызваны все службы реагирования , была эвакуация дома", - написал неизвестный в группе «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)» и опубликовал фото с места происшествия.
На снимках видно, как на месте работают спасатели и полиция.
«Нижегородская правда» проверяет данную информацию.
Ранее «Нижегородская правда» писала, что в августе в центре Нижнего Новгорода из бизнес-центра "Богемия Палас" эвакуировали людей.
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