Спецслужбы стянуты к ЖК «Бурнаковский» (фото)

Сегодня, 6 сентября, жильцов одного из домов жилого комплекса «Бурнаковский» эвакуировали. Причина — подозрительный предмет, обнаруженный рядом с домом.

"Напротив Бурнаковская 71 обнаружен подозрительный чемодан у входа в подвал, вызваны все службы реагирования , была эвакуация дома", - написал неизвестный в группе «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)» и опубликовал фото с места происшествия.На снимках видно, как на месте работают спасатели и полиция.«Нижегородская правда» проверяет данную информацию.Ранее «Нижегородская правда» писала, что в августе в центре Нижнего Новгорода из бизнес-центра "Богемия Палас" эвакуировали людей.