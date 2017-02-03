Знаменитый спектакль режиссёра Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего уезда» покажут в Нижнем

Знаменитый спектакль режиссёра Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего уезда» покажут в Нижнем

15:00 — 02.02.2017

 Ольга Севрюгина

Одну из театральных сенсаций последних лет, спектакль «Леди Макбет нашего уезда» Московского театра юного зрителя, поставленного по повести Николая Лескова одним из самых известных режиссёров современности Камой Гинкасом, покажут в Нижегородском театре юного зрителя.
Этот спектакль уже стал лауреатом театральной премии «Хрустальная Турандот» сразу в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль», а также получил премию Станиславского в номинации «Событие сезона». Теперь возможность увидеть один из самых обсуждаемых столичных спектаклей появилась и у нижегородских зрителей. Представлять его нижегородским театралам приедут сам Кама Гинкас и Генриетта Яновская. В роли Катерины — Елизавета Боярская, в роли Сергея — Игорь Балалаев, в роли Бориса — Народный артист России Валерий Баринов, в роли Зиновия — Александр Тараньжин.
В спектакле звучит Великопостное песнопение Павла Чеснокова «Жертва вечерняя» в исполнении: Ирины Архиповой, Бориса Христова, Хора Суздальского мужского монастыря.

Теги: Культура

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