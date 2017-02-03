Знаменитый спектакль режиссёра Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего уезда» покажут в Нижнем

Одну из театральных сенсаций последних лет, спектакль «Леди Макбет нашего уезда» Московского театра юного зрителя, поставленного по повести Николая Лескова одним из самых известных режиссёров современности Камой Гинкасом, покажут в Нижегородском театре юного зрителя.

Этот спектакль уже стал лауреатом театральной премии «Хрустальная Турандот» сразу в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль», а также получил премию Станиславского в номинации «Событие сезона». Теперь возможность увидеть один из самых обсуждаемых столичных спектаклей появилась и у нижегородских зрителей. Представлять его нижегородским театралам приедут сам Кама Гинкас и Генриетта Яновская. В роли Катерины — Елизавета Боярская, в роли Сергея — Игорь Балалаев, в роли Бориса — Народный артист России Валерий Баринов, в роли Зиновия — Александр Тараньжин.

В спектакле звучит Великопостное песнопение Павла Чеснокова «Жертва вечерняя» в исполнении: Ирины Архиповой, Бориса Христова, Хора Суздальского мужского монастыря.