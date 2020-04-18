Спектакль «Павел I» едет на театральный фестиваль «Горячее сердце»

За девять фестивальных дней зрители смогут увидеть спектакли по произведениям Льва Толстого и Алексея Толстого, Мережковского, Гоголя, Николая Лескова, Достоевского, Тургенева и Шукшина. Нижегородцы выступят на сцене Кинешемского драматического театра 20 апреля.

Напомним, что спектакль «Павел I», один из самых густонаселённых спектаклей театра драмы (в нём занято 35 артистов), уже стал лауреатом и дипломантом различных театральных фестивалей. О нём вы можете прочитать здесь