Спектакль «Павел I» едет на театральный фестиваль «Горячее сердце»
С 17 по 25 апреля в Кинешме проходит III Международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце». Нижегородский театр драмы, который успешно выступил на первых двух фестивалях, на этот раз представит зрителям Кинешмы спектакль «Павел I» по пьесе Дмитрия Мережковского, поставленный режиссёром Еленой Невежиной.
За девять фестивальных дней зрители смогут увидеть спектакли по произведениям Льва Толстого и Алексея Толстого, Мережковского, Гоголя, Николая Лескова, Достоевского, Тургенева и Шукшина. Нижегородцы выступят на сцене Кинешемского драматического театра 20 апреля.
Напомним, что спектакль «Павел I», один из самых густонаселённых спектаклей театра драмы (в нём занято 35 артистов), уже стал лауреатом и дипломантом различных театральных фестивалей. О нём вы можете прочитать здесь
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